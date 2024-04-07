إحالة متهم للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، إحالة متهم للجنايات، لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم س ا عاطل وله معلومات جنائية وبتفتيشه

بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدر، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.