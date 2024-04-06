تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم بالتعدى على عامل ونجله بمنطقة المطرية.

تعود الواقعة فى أطار ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر شخص من آخر لتعديه عليه ونجله بالضرب مُحدثًا إصابتهما بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: عامل ووالده "مصابان بجروح متفرقة" طرف ثان: أحد الأشخاص، وشقيقه لتوقف الطرف الثانى أمام الجراج الخاص بالأول بالعقار سكنه تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب.

نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

