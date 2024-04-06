استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم السبت

استقر متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، اليوم السبت إجازة البنوك مسجلا 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، تلاه البنك المصري الخليجي بسعر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك ميد حوالي 47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع، وفي بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية" سجل 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

أما في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي، فقد بلغ سعر الدولار حوالي 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"، فقد بلغ حوالي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC" ليصل إلى حوالي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي