«شندى» مساعدًا لمدير «الرعاية الصحية» للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف اللواء مهندس هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

شغِّل اللواء مهندس هشام شندي، عدة مناصب أبرزها:-

- مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة للتخطيط والتدريب.

- مدير معهد النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

- نائب مدير معهد النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

- رئيس فرع نظم التحريات العسكرية من عام 2006 إلى 2009.

- ملحق عسكري بدولة التشيك.

- رئيس فرع نظم المعلومات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2020، وحتى الآن.

- إلى أن شغِّل منصب مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي في إبريل 2023

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إنها تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

اكد احمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.

