«الحفناوى» مديرا عاما لفرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس .

نجح الدكتور إسماعيل الحفناوي في الحصول على ماجيستير إدارة الاعمال MPA من جامعة اسلسكا ، إضافة إلى حصوله على زمالة مدربين مدربي الزمالة T2T بجامعة هارفارد الامريكية ، وايضا حصوله على دبلوم إدارة المستشفيات وإدارة الجودة الشاملة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

كما يعمل الحفناوى ، مدربا للزمالة المصرية، حيث انه حاصل على ماجيستير التوليد وأمراض النساء - كلية الطب جامعة عين شمس 2010، وعلى درجة الزمالة المصرية للتوليد وأمراض النساء، هذا إضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص التوليد وامراض النساء من جامعة الازهر، وايضا حصوله على دبلومة أطفال الأنابيب المتقدمة من جامعة برمنجهام بإنجلترا ، ودبلومة طب الجنين (الجمعية المصرية لطب الجنين).

شغل الدكتور إسماعيل الحفناوي مناصب عدة والتي كان أبرزها مدير عام مستشفى دمياط العام ثم وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة السويس منذ فبراير ٢٠٢١ حتى أبريل 2023، إلى أن شغل منصب مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس من أبريل 2023 وتم تجديد الثقة لفترة جديد.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة، مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد،

ولفت «السبكي» إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد أحمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.