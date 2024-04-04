مصرع شاب غرقا أثناء محاولة إنقاذ 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بطنطا

لقي الشاب ابراهيم محمد البرلسي البالغ من العمر ٢١ عامًا والمقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، والذي يعمل بأحد الكافيتريات بمنطقة الاستاد، مصرعه غرقاً أثناء محاولته إنقاذ 5 أشخاص انقلبت سيارتهم في ترعة، حيث تصادف وجوده بالقرب من ترعة القاصد بمدينة طنطا، أثناء سقوط سيارة سوزوكي بركابها وسائقها في مياه الترعة، فقفز محاولًا إنقاذ الغرقى ليلقي مصرعه معهم.

وسادت حاله من الحزن بين أهالي قرية الشاب، وعلي صفحات التواصل الاجتماعي بعد عملهم بخبر وفاته .

تعود أحداث الواقعة عندما لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بعد أن سقطت سيارتهم في ترعة بطريق "طنطا _ محلة منوف" بمحافظة الغربية بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا، وجميعهم من أسرة واحدة، كما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأمنية انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة هم وليد محمد إسماعيل -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس ورامي إبراهيم -37 سنة- توقف بالقلب والتنفس وشوقي محمد إسماعيل 35 سنة -ومحمد وليد محمد -7 سنوات- وإبراهيم محمد صبري -17 سنة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



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