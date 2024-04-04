مقتل وإصابة 17 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية في موسكو

تشهد العاصمة موسكو وحسب ما أعلنه مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا، موجة من الصقيع وسوء الأحوال الجوية المتمثلة بالتساقط الكثيف للثلوج مما أسفر عن مقتل شخصين وأصيب 15 آخرون بجروح.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الأربعاء، أن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، قد أكد على هذا الأمر، مضيفا أنه "اليوم تعرضت موسكو لطقس سيء، رياح قوية وتغير في درجة الحرارة ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 21 م/ث".

وأكد المسؤول الروسي "اتخذنا، في الوقت المناسب، كل الإجراءات الممكنة لإخطار الناس. وتم على الفور إغلاق أماكن عامة أخرى في الهواء الطلق".

وأضاف سوبيانين أنه تم عرض تحذيرات الطوارئ على الشاشات الخارجية في جميع أنحاء المدينة، وعلى لوحات التنبيه بمركز التحكم المروري بالمدينة وفي أماكن أخرى.

وقال رئيس البلدية "للأسف لم يخل الأمر من سقوط 17 ضحية توفي اثنان منهم"، وقدم سوبيانين تعازيه لأسر الضحايا.

وتابع "جميع المصابين يتلقون العلاج الطبي اللازم.

وفي الوقت الحاضر، تتخذ خدمات المدينة إجراءات سريعة للتعامل مع آثار الحادث".