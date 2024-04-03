حملات أمنية مكبرة تداهم أوكار تجار المخدرات والسلاح بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات).

تنفيذ (614) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس")..بحوزة (متهمَين).

ضبط (4) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة

(4 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.