9 علامات لتحديد ليلة القدر.. تعرف عليها

ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم كل عام في شهر رمضان الكريم، هذه الليلة هي ليلة المعجزات يتقبل الله فيها الدعاء وترفع الأعمال الى الله لكل من أقامها وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ويعتقد البعض أنها تأتي في ليلة وترية والبعض الآخر يؤكد أنها يمكن أن تأتي في أي ليلة من الليالي العشر الأخيرة في الشهر كاملين بالصوم والصلاة والعبادة والصدقات والدعاء طلبا لها وكثرة الدعاء في تلك الأيام مستجابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وتبدأ ليلة القدر من مغرب اليوم الذي تأتي فيه حتى شمس ثاني يوم لذلك تبدأ الاعمال الصالحة والدعاء من هذه اللحظة حتى مطلع الشمس ولهذه الليلة فضائل عظيمة على كل من أقامها ذكرت في القرآن والاحاديث النبوية فهي ليلة المعجزات، ولها علامات تحدث وتبرز "البوابة نيوز" علامات ليلة القدر:

-صفاء السماء وسطوع النور.

-طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

-الرياح فيها تكون ساكنة.

-الشمس تشرق فيها بدون شعاع.

-وهناك علامات ذكرها أهل العلم ولكن لم يثبت بأحاديث عن النبي:

الكلاب لا تنبح فيها.

الملائكة تنزل وتسلم على المسلمين.

ماء البحر ليلتها يصبح عذب.

الأشجار تسقط حتى تصل الأرض ثم تعود إلى أوضاعها.