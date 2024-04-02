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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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فضائيات

عبد الفتاح الطاروطي: الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمود الحصري عنوان الدروشة

الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
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قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري هما عنوان الدروشة معقبا:" دول الدروشة بعينها".

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة،:" لم أجد قارئا يتمايل مع القرآن، مثلما رأيت الشيخ الحصري، فكان يفقد كل شيء لأنه يتعامل مع القرآن بروحه، فيتمايل جسده وقلبه".

وأوضح الطاروطي أن الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء.

وأكمل أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يختبئ في القرآن الكريم، لذلك كان القرآن يجمله ويرفعه، مختتما:" أنا أحرص على إغلاق عيني أثناء القراءة لتحقيق المعايشة وألا انظر في وجوه الناس".
 

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم الشيخ مصطفى إسماعيل