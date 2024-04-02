خير من ألف شهر.. لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر عن المسلمين؟

ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم كل عام في شهر رمضان الكريم، هذه الليلة هي ليلة المعجزات يتقبل الله فيها الدعاء وترفع الأعمال الى الله لكل من أقامها وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ويعتقد البعض أنها تأتي في ليلة وترية والبعض الآخر يؤكد أنها يمكن أن تأتي في أي ليلة من الليالي العشر الأخيرة في الشهر، ولكن إخفاء الله اليوم الذي تأتي فيه هذه الليلة بالتحديد حكمة كبيرة.

فضل هذه الليلة العظيم هو سبب اخفائها، وحتى يجتهد كل مسلم ومسلمة في العشر الاواخر من الشهر كاملين بالصوم والصلاة والعبادة والصدقات والدعاء وحتى لا يقتصر كل تلك الاعمال في ليلة واحدة فقط يعلمها المسلمين من قبل فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد طلبا لها في العشر الأيام الاواخر من الشهر، واتفق علماء الدين ان على كل مسلم وصائم يتمنى ان يبلغه الله ليلة القدر ان يجتهد في جميع الليالي في العشر الاواخر من الشهر بكل الاعمال وليس فقط في الليالي الوترية.

والاجتهاد في هذه الأيام يكون بالصلاة والصوم والصدقات والدعاء والتقرب الى الله بكل العبادات من اعمال حسنة والابتعاد عن الذنوب والسيئات والمعاصي والاستغفار والذكر طوال اليوم وكل ليلة من بعد صلاة العشاء حتى مطلع الفجر وبهكذا يكون اجتهد كل الأيام بما فيهم ليلة القدر.