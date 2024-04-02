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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزيرا خارجية أوكرانيا وهولندا يبحثان في لاهاي تداعيات العملية العسكرية الروسية

وزير خارجية أوكرانيا،
وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا
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بحث وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، اليوم /الثلاثاء/؛ مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت، تداعيات العملية العسكرية الروسية على (كييف).
وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الجانبين ناقشا في (لاهاي) الخطوات اللازمة لضمان المساءلة العادلة للانتهاكات الروسية.
ونقلت الوكالة الأوكرانية عن كوليبا قوله: "بدأت زيارتي إلى هولندا بلقاء نظيرتي الهولندية هانكا بروينز سلوت، وناقشنا مؤتمر "استعادة العدالة لأوكرانيا" المنعقد اليوم في لاهاي والخطوات الملموسة لتحقيق العدالة بشأن الفظائع الروسية".
وأطلع كوليبا، نظيرته الهولندية على الوضع الأوكراني وتزايد القصف الجوي الروسي، بما في ذلك الاستخدام المكثف للصواريخ الباليستية.
وشدد وزير الخارجية على أنه "يجب تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا، لا سيما بأنظمة وصواريخ باتريوت إضافية"، معربا عن شكره لهولندا على دعمها القوي ومساهماتها في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا بأكملها.
ويقوم وزير الخارجية دميترو كوليبا حاليا بزيارة عمل إلى (لاهاي)، للمشاركة في المؤتمر الوزاري "استعادة العدالة لأوكرانيا" ومن بين المشاركين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والأمين العام لمجلس أوروبا.
 

وزير خارجية أوكرانيا العملية العسكرية الروسية