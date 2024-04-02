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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون .

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجنايات جنايات القاهرة خطف طالب