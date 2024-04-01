بالفيديو.. الأورومتوسطي: وثقنا مصرع 13 طفلا وإعدامات واعتقالات تعسفية بمحيط مجمع الشفاء بغزة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة تخالف قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أنه وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء.

وأضاف" المغبط" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الاحتلال لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال، مؤكدًا أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر للتحقيق في الأوضاع بقطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر.

وتابع، أنه على مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار يدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأردف، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن أكثر من 300 شهيد حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء، مؤكدا أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمجمع الشفاء الطبي.