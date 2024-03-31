ننشر أسماء الأمهات المثاليات العشر على مستوى بورسعيد

تنظم محافظة بورسعيد، احتفالية، غدا الاثنين، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى بورسعيد.

وضمت قائمة أسماء الأمهات العشر على مستوى محافظة بورسعيد كل من: نجلاء مستجير محمد، الحاصلة على المركز الأول على بورسعيد والمركز السادس على مستوى الجمهورية، ورندة سمير مسعد، المركز الثاني، ووفي المركز الثالث: سامية توفيق نايل، والمركز الرابع: حنان الغريب حسن، والمركز الخامس: سامية متولى السيد.

وجاءت في المركز السادس سعاد الحنفي على، وحصلت على المركز السابع منى عاهد عيسى، والمركز الثامن: فتحية أحمد محمد، والتاسع: نهاد محمد محمد سعد، والمركز العاشر والأخير كان من نصيب فهيمة صديق محمد.