بالصور.. أهالي الأقصر يؤدون صلاة التهجد في أول أيام العشر الأواخر

رصدت «البوابة نيوز» قيام مواطني محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، بأداء صلاة التهجد داخل المسجد العتيق بمدينة إسنا جنوب المحافظة، مع أول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأدى صلاة التهجد، الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق بمدينة إسنا، وسط أجواء إيمانية مميزة في شوارع وأزقة الأقصر، مع بدء توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة التهجد، حيث يحرص العديد من الأهالي على إحياء هذه الليالي المباركة بتلاوة القرآن الكريم، والدعاء والصلاة، ونشر موائد الرحمن.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت أسماء مساجد الاعتكاف بالمديريات، والتي يبدأ الاعتكاف بها خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان، وكان نصيب محافظة الأقصر 372 مسجدًا، وأكدت الوزارة على أن إقامة هذه السُنَّة "الاعتكاف" تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

واستعدت محافظة الأقصر لاستقبال الأجواء الروحانية لصلاة التهجد، حيث بدأ المصلون اليوم في مختلف مساجد المحافظة أداء هذه الصلاة، التي تُعد من أهم السنن النبوية الشريفة، والاستفادة من هذه الليالي المباركة في التقرّب إلى الله تعالى، ونيل المغفرة والرحمة.

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