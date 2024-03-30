جامعة العريش تًنظم مسابقة القرآن الكريم على مستوى الكليات

نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش مسابقة القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة، برعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات التي تُحفز الطلاب على حفظ القرآن الكريم، وتفسيره، وفهم معانيه، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب.

وعند المسابقة، أقيمت المسابقة على ثلاثة مستويات، شمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 15 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 10 أجزاء.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب الفائزين، حيث فاز في المستوى الأول(المركز الأول الطالب عبد الرحمن عاطف سليم - كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالبة أماني أبو العلا توفيق - كلية الطب البشري).

والمستوى الثاني فار بالمركز الأول (الطالب حازم سالم سليمان - كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالبة دعاء رضا مصطفى - كلية التربية).



والمستوى الثالث فاز بالمركز الأول (الطالبة مريم محمد شاكر - كلية الطب البيطري، والمركز الثاني الطالبة يسرا السيد أحمد - كلية الطب البيطري).



في نهاية المسابقة، وجه رئيس الجامعة، الشكر لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقهم ويبارك في أولياء أمورهم على حسن تربيتهم.

مجددا التهاني والتبريكات بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان المبارك ليكون عنوانا للانتصارات الدائمة.

