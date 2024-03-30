نصائح وقائية لمرضى الجيوب الأنفية

يعاني الكثير من احتقان وحساسية الجيوب الانفية والالتهابات نتيجة هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة وذلك في فترة مابين الشتاء والربيع ، ويشير الدكتور مجدي بدران استاذ المناعة والحساسية في تصريح خاص ل "البوابة نيوز " عن أهم النصائح والاجراءات الوقائية لمرضى التهاب الجيوب الأنفية الحاد:

زيارة الطبيب في حالة

• صعوبة في التنفس

• التنفس السريع

• جفاف الأنف

• حمى تستمر لأكثر من 4 أيام

• استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام دون تحسن

تكرار الأعراض.

• استنشاق شاى الأعشاب الطبيعية قبل شربها وتعزيز المناعة.

• البقاء في المنزل

• العزل في المنزل

• تجنب الاتصال بالآخرين حتى التحسن

• شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء الغير بارد

• تجنب مسببات الحساسية

• تناول مسكنات الألم، ماعدا الأسبرين للأطفال دون سن 18

• تجنب التدخين وأماكن المدخنين

• تنظيف الأنف بمحلول الماء المالح

• شرب السوائل بوفرة

والأولوية للماء وعصائر الفاكهه الطبيعية مما يساعد فى تعزيز المناعة، والخلاص من الإفرازات المتراكمة والبلغم.

• تناول الشوربة

يساعد على تخفيف احتقان وتنظيف الجيوب الأنفية ، مثل شوربة دجاج مضاف إليها بعض الخضروات والأعشاب الطازجة، مع تناولها واستنشاق البخار الناتج عنها.

• شرب عدد كبير من المشروبات الساخنة ومن بينها:

1. الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعى فعال يعزز المناعة.

2. الزعتر

3. البابونج.

4. أوراق الزعتر

5. أوراق الأوكالبتوس

6. زهور البوصير

7. أوراق ميليسا

8. ثمار الشمر

9. جذر العرقسوس

10. البردقوش

11. التيليو

12. الكركم

13. القرفة

14. الينسون

15. النعناع،

16. الحلبة.

17. ورق الجوافة

18. أوراق الريحان

19. الشاي الأخضر

20. القرنفل.

الوقاية:

1. تجنب الأتربة قدر المستطاع

2. عدم مغادرة المنزل خلال هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة

3. تغيير الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها

4. الاستحمام فور العودة للمنزل

5. غسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة

6. تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لأنها تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط

7. ارتداء كمام طبية جديدة حال الخروج من المنزل وتغييرها كل 4 ساعات

8. مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبى

9. تنظيف الأرضيات بمكنسة كهربائية ثم مسحها بمحلول الكلور المخفف 10%

10. الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم

11. تنظيف التكييف أولاً بأول

12. إحكام غلق النوافذ والأبواب

13. الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف من الطبيب لمعالج

14. تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية

15. تجنب فرك العين والأنف والجلد

• الأظافر الطويلة

• تخدش الجلد أي تفتحه وتسمح بالميكروبات بالدخول خلال جروح في الجلد وثنايا الأظافر

16. تجنب البخور والمعطرات

17. تجنب التدخين الذى يقلل المناعة