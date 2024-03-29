محكمة يابانية ترفض تعليق عمل خمسة مفاعلات نووية قديمة

في قرار مثير للجدل، سمحت محكمة يابانية بخمسة مفاعلات نووية قديمة بمواصلة العمل في محطتين بوسط اليابان، رافضة مخاوف السكان المحليين المتعلقة بالسلامة.

وتدير شركة كانساي للطاقة الكهربائية المفاعلات الخمسة، التي تقع في محطتي ميهاما وتاكاهاما في محافظة فوكوي على ساحل بحر اليابان. وقد بدأت تلك المفاعلات عملياتها التجارية بين عامي 1974 و1985.

وكانت مجموعة من السكان المحليين قد تقدمت بدعوى قضائية تطالب بإيقاف تشغيل المفاعلات، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالسلامة، خاصة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

قضت محكمة منطقة فوكوي برفض طلبات إيقاف تشغيل المفاعلات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

أثار القرار غضب السكان المحليين، الذين عبروا عن قلقهم من استمرار تشغيل مفاعلات نووية قديمة في ظل مخاوف تتعلق بالسلامة.

أعربت شركة كانساي للطاقة الكهربائية عن ارتياحها لقرار المحكمة، مؤكدة على التزامها بأعلى معايير السلامة في تشغيل المفاعلات.