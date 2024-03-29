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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة

رابطةُ العالم الإسلامي
رابطةُ العالم الإسلامي
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رحبتْ رابطة العالم الإسلامي بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابيرَ احترازيةٍ مؤقتةٍ تَهدِف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت الرابطة في بيان للأمانة العامة، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، رفع عدد نقاط العبور البرية لتيسير دخول المُساعدات.

واكدت الرابطة الحاجةَ إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيُّون في قطاع غزة..مشددة على ضرورة بذل الجهود لإنفاذ القوانين الدوليَة والإنسانيَّة، والالتزام بقرارات الشَّرعية الدَّولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلَّفَتْه مِن قتل ودمار.

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