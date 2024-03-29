أحمد عمر هاشم: التصوف هو الإسلام في مثالياته ووسطيته

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التصوف قديم قدم الإسلام، وهو الإسلام في مثالياته وفي وسطيته.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة: “هناك آراء في التصوف والصوفية، فالبعض أنكره وقال عنه بدعة وفسق وكفر وهؤلاء غالو وذهبوا بعيدا عن الحقيقة وكانو مجحفين للغاية والبعض الآخر كان العكس غالى في مدحه لدرجة قربتهم من درجة الأنبياء وهم أيضاً مغالون”.

واتفق هاشم مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية “ ، قائلا ”الصوفية هم الصادقون الذين وصلوا إلى درجة الصديقية في عباداتهم ، أما من انتسب للصوفية وفعلو افعال تتنافى مع الاسلام والصوفية، فهؤلاء نرفضهم".

وأكمل: “مراتب الصوفية توضح لنا الحقيقه باجمل الوضوح، فالتصوف هو زيادة العبادة والتقوى وكثرة النوافل، وهناك من وصلوا إلى قمة العبادة، ومن الناس من كانو متوسطين أدوا ما وجب عليهم وهؤلاء ناجون ايضا”.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "نرى التصوف أيضاً هو السلوك الصحيح للإسلام بوسطيته واعتداله".

