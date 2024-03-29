تدمير 58 طائرة هجومية روسية في أوكرانيا

دمرت قوات الجيش الأوكراني، 58 طائرة هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، وفق ما ذكره رئيس القوات الجوية الأوكرانية.

ووفقا لوكالة رويترز"، أضاف المسؤول الأوكراني أنه "في ليلة 29 مارس 2024، شن العدو صاروخا قويا وضربة جوية ضد قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات بدون طيار الهجومية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون.

وشكر الرئيس الأوكراني؛ جونسون وحزبي الكونجرس، وكذلك الشعب الأمريكي بأكمله ورئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن على الدعم الحيوي الذي قدمته لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأطلع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي على الوضع الحالي على الجبهة والتكثيف الكبير للقصف الجوي الروسي حيث تشن روسيا ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأوكرانية، مما أدى إلى توقف أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا عن العمل.

وقال الرئيس الأوكراني إن المدن والمجتمعات الأوكرانية تعرضت في الأسبوع الماضي وحده لقصف 190 صاروخا و140 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" و700 قنبلة جوية موجهة.

وأشار إلى أنه "في هذه الحالة، يعد تمرير الكونجرس السريع للمساعدات لأوكرانيا أمرًا بالغ الأهمية نحن ندرك أن مجلس النواب لديه آراء مختلفة حول كيفية القيام بذلك، ولكن المفتاح هو الحفاظ على مسألة المساعدة لأوكرانيا كعامل أساسي في حل المشكلة".