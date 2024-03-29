برق ورعد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب القاهرة والجيزة

الجمعة 29/مارس/2024 - 05:41 ص

شهدت محافظة القاهرة والجيزة، منذ ساعات الفجر الأولى، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالبرق والرعد، بعدما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا.

وقالت الأرصاد، إنه بالنسبة لطقس اليوم 29 مارس 2024، وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، لذلك على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه لايزال شمال البلاد متأثرا بغطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، على أن تستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.