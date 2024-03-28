لمرورها بأزمة نفسية.. أرملة تتخلص من حياتها بـ«حبة الغلة» في الفيوم

شهد حي الباروديه، التابع لقسم شرطة أول الفيوم ، قيام ارمله تدعي" رحاب . ش " 44 عاما بالتخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام المعروف بـ«حبة الغلة»، وفشلت محاولات إنقاذها بعد أن نقلتها أسرته إلى أحد المستشفيات، لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد بتلقي، بلاغ باستقبال مستشفى الفيوم العام "رحاب .ش" 40 عاما ربة منزل، ومقيمة بحي البارودية بدائرة المركز، في حالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص حفظ القمح السام، وتوفيت فور وصولها .

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين خلال سؤال أسرتها أن ربة المنزل أقدمت على الانتحار لسوء حالتها النفسية، حيث تناولت حبة القمح .



وطلبت جهات التحقيق، سؤال أسرة الضحية ومعاينة مسرح الجريمة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تبين من التحريات أن الضحية ارمله لديها ثلاث اولاد وكانت تعاني من حاله نفسيه سيئه بعد وفاة زوجها، وغافلت اولادها ودخلت حجرة نومها وتناولت حبة الغلة السامة، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها ولفظت أنفاسها.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.