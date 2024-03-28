غدا.. شمال سيناء تنظم مائدة إفطار بطول 8 كم تضامنا مع أهالي غزة

تشهد محافظة شمال سيناء غدا الجمعة تنظيم مائدة افطار علي شاطيء مدينة العريش طولها يبلغ 8 كم تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الا ان المائدة ستكون بدون أفطتر تضامنا مع اهالي قطاع غزة تحت عنوان “اهلنا أولي مننا” علي ان ترسل 100 ألف وجبة أفطار الي قطاع غزة لدعم اهالي القطاع الذين يتعرضون للجوع بسبب الحصار الاسرائيلي تجري تلك الفاعلية بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وبعض الفنانين وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وبحضور محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه .

وقالت مصادر بمحافظة شمال سيناء أن المائدة ستكون قاصرة علي تقديم المياه والتمر فقط تضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين كما سيجري تكريم بعض اسر الشهداء وحفظة القرءان الكريم خلال الفاعلية .