الولايات المتحدة تسجل مستويات قياسية من الإصابات بالسل

أظهرت تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن عدد حالات الإصابة بمرض السل قد بلغ مستويات قياسية خلال عام 2023، مما يعد الأعلى خلال عقد من الزمن.

وأفادت المراكز اليوم الخميس، بأن 40 ولاية قد أبلغت عن تزايد في حالات الإصابة بالسل، وشهدت المعدلات ارتفاعًا بين جميع الفئات العمرية.

تم تسجيل أكثر من 9600 حالة جديدة، بزيادة تبلغ 16% عن عام 2022، مما يمثل أعلى معدل منذ عام 2013.

ورغم أن الحالات كانت قد انخفضت بشكل كبير في بداية جائحة كوفيد 19، إلا أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى منذ ذلك الحين.

ويتم تشخيص معظم حالات السل في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين وُلدوا في بلدان أخرى.