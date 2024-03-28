حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني تعكس جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني واتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن.

واشار إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري و يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والحكومة وترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات .

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادره عنها تمثل زخما عظيما لخدمة مصر لافتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة ومتابعة الحكومة تنفيذ هذه التوصيات لوضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة واوضح أن اللجنة التنسيقية يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.



واشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بحرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يشجع أطراف العملية السياسية علي المشاركة بمقترحات وأفكار جدية وقابلة للتنفيذ لكافة التحديات التي تواجه الوطن وهو ما يسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار الحوار الوطني.