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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حسن عسيري فى برنامج رامز: محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر
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وقع الفنان حسن عسيري والفنانة اصايل محمد ضحايا الحلقة 18 من برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر.

ورد حسن عسيري، على سؤال الفنان "رامز جلال"، عن النجم الذي يضحكه، قائلا: ""محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي".

وسخر رامز من حسن العسيري قائلا:"سلامتها أم حسن".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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