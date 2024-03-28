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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. سحور أبناء بورفؤاد للعام العاشر على التوالي في بورسعيد

سحور أبناء مدينة
سحور أبناء مدينة بورفؤاد
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تجمع المئات من أبناء مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، أمس الأربعاء، على مائدة سحور رمضان للعام العاشر على التوالي في أحد الملاعب المفتوحة بالمدينة التي تقع جغرافيا في نطاق قارة آسيا.

وتضمن السحور عددًا من الفقرات الفنية، ودورة رمضانية في كرة القدم، تخللها مباراة بين قدامى النادي المصري وقدامى بورفؤاد وأصدقاء "الموصلي"، فضلا عن توزيع الجوائز على الفائزين.

شارك في السحور عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وأبناء مدينة بورفؤاد.

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