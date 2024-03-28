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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار في محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، من المدخل الغربي للبلدة، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في الشوارع وتمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق.

ومنذ قليل، احتجزت قوات الاحتلال طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل، وهما الطفلة زينب، وجنى أثناء خروجهما من المسجد، وقام جنود الاحتلال باستجوابهما ومنعهما من الوصول إلى منزليهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس.

كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقله، واعتدى الاحتلال على الشاب في منطقة "باب الساهرة"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة فلسطين