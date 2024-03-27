صوليست الأوبرا محمد عبد الحميد يحيي حفل الأم المثالية بنقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين احتفالية الام المثالية بالدور الرابع بالنقابة. وأحي الحفل الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، حفل الأم المثالية.

وقدم الفنان محمد عبد الحميد باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال.

يذكر أن حفل لجنة المرأة بنقابة الصحفيين يأتى كتقليد جديد للجنة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.