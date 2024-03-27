وائل الفشنى: تتر الحشاشين يجمع بين "الحدو والابتهال والنواح"

كشف الفنان وائل الفشنى، عن سبب اختياره لمسلسل الحشاشين، والذى قدم من خلاله تتر المسلسل حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى، ونال اشادة الجميع.

وقال "الفشنى" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن تتر مسلسل الحشاشين يعد من أصعب التترات التي قدمها، على الرغم من تقديمه العديد من التترات الناجحه منهم بيت الرفاعى وغيره، موضحًا ان أغنية التتر تحتاج إلى طبقات صوت معينة، خاصة رباعيات الخيام التى قدمتها الست "أم كلثوم".

وأضاف الفشنى، ان شركة المتحدة لها الفضل الأكبر على اختياره لاداء تتر مسلسل الحشاشين، حيث تحدث اليه المنتج احمد أبو الفتوح، والتقيا بحضور الموسيقار العالمى التونسى امين أبو حافة، وتم التسجيل رغم الظروف المحيطة خرج العمل بهذا الشكل الرائع.

وتابع: "تتر الحشاشين مختلف تمامًا لأنه يجمع بين "الحدو والابتهال والنواح" وهذه الطريقة تكاد تكون الأصعب وهى طريقة تسمى طريقة الغناء بالسحرة".