موعد دخول الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لموقعة فيوتشر

استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، على دخول الفريق في معسكر مغلق يوم السبت المقبل وذلك قبل مواجهة فيوتشر المرتقبة.

ويأتي المعسكر المغلق لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين الذين سيشاركون بالمباراة، في لقاء سيدخله الفارس الأبيض من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تساعده في مباراة الإياب وتضمن له التأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على استاد السلام بحضور جماهيري .

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .