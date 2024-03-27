القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلي يحاول إقناع أمريكا باجتياح رفح الفلسطينية

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، تفاصيل اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لافتة الى انه يأتي تزامنا مع تمرير مشروع وقف إطلاق النار وعدم استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل واجهت ذلك بمنع إرسال الوفد الذي طلبه بايدن بشكل شخصي أثناء المكالمة الهاتفية مع بنيامين نتنياهو، وفي نفس الوقت كان جالانت متواجدا في الولايات المتحدة يجري مشاورات أمنية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض وكان آخرها لقاؤه مع أوستن.

وتابعت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يحاول إقناع الولايات المتحدة بعملية الاجتياح البري العسكري لرفح الفلسطينية وكأن إسرائيل تنتظر إعطائها الضوء الأخضر لإتمام هذه العملية ولكن تصريحات الولايات المتحدة تؤكد رفضها للعملية.