استطلاع للرأي: 55% من الأمريكيين يعارضون عملية الجيش الإسرائيلي بغزة

أفاد استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أن نسبة 55% من الأمريكيين يُعارضون عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينما يبلغ نسبة الداعمين لها 36% فقط.

وكشف الاستطلاع عن انخفاض في مستوى تأييد الرأي العام الأمريكي لعملية الجيش الإسرائيلي في غزة، مع تغير في الاتجاهات مقارنة بالنتائج التي حُصل عليها في نوفمبر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 173 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيد و 102 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 32490 شهيد و74889 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.