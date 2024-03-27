في ذكرى رحيل الإمبراطور أحمد زكي.. عاش الدراما حياة ومماتا

تحل اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس ذكري رحيل الفنان الكبير "الإمبراطور" أحمد زكي، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال الهامة والشخصيات الفنية التى تمثل كل منها درساً فنياً لطلاب معاهد الدراسة الفنية، وبعد رحلة مع المرض يرحل الإمبراطور بالجسد ويخلد الفن ذكراه، وتوفي عن عمر يناهز 59 عامًا.

النشأة

ولد الطفل أحمد زكي فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدرج فى مراحل العمر والتعليم هناك، وكان الراحل أحمد زكي يسرد أن حياة الأقاليم والزراعة تعطي الروح طبيعة تأملية مختلفة، وتزيد من نظرات التقمص لشخصيات فريدة لطبائع العرف والعادات والتقاليد التي ربما لا تسمح المدينة برؤيتها، وتدرج فى مراحل التعليم ولكنه عشق الفن ظل يتدرج داخل نفسية الطفل الصغير ويكبر كما يكبر العمر.

الدراسة الفنية

بعد التدرج فى مراحل التعليم، وجد الفتي الأسمر الوسيلة لتحقيق الحلم لدخول عالم الفن، هو الدراسة الفنية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفى كل ورقة يدرسها فى كتب المعهد كانت بمثابة باب من أبواب الأمل تفتح تاليها، وحلم جديد من أحلام يقظة الشاب الطموح، وإلتحق بعدد من العروض من المسرحية.



منحة مدبولي للفتي الأسمر

شارك الفنان أحمد زكي فى العرض المسرحي "هاللو شلبي" مع الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، وأثناء العرض كان الفنان أحمد زكي يقدم مشهد صغير لفتي يعمل "جارسون" ويطلب من مدبولي أنه يريد أن يصبح ممثل، ففي كل مره يرد الأخير بالرفض ويضحك الجمهور وينتهي المشهد، إلى أن جاء يوم وفاجئ القدير عبدالمنعم مدبولى الشاب صاحب الدور الصغير بالموافقة على الفرصة وطالبه بتقديم مشاهد تثبت أنه يستحق، وهو خروج عن النص المسرحي، وظل أحمد زكي يسأل بنفس الجمل "أمثل بجد يا أستاذ"، حتى أجابة مدبولي بالقبول، لينتهز الشاب الفرصة ويبدع فى فنون التقمص ويقدم الشخصيات الفنية لأدوار هامة مثل المليجي وغيرهم، ويلقى تحية الجمهور، وينال شهادة ميلاده الفنية الأولى.

دليل التقمص لدي الإمبراطور

أثناء استضافة الراحل هيثم أحمد زكي فى لقاء تلفزيوني، وبسؤاله عن والده وقدرة التقمص لديه، علق الفنان هيثم أحمد زكي أنه سأل والده كيف تستطيع تقمص الشخصيات بتلك الدرجة، وكيف تستطيع أن تقوم بتقديم شخصيات زعماء مثل ناصر والسادات بهذه الطريقة.

أجاب الإمبراطور على نجله: "شوف يا هيثم فى كام واحد يقدر يقلد السادات ويجيب طبقات صوته كمان، الإجابة كتير طبعًا، لكن كام واحد يقدر يوظف الصوت والأداء الجسدي والسادات صاحي من النوم والسادات متعصب والسادات بيفكر، هو ده الفرق بين التقليد والتقمص".





أبرز الأعمال الفنية

قدم الإمبراطور أحمد زكي العديد من الأعمال الفنية الهامة والتي حققت نجاجًا كبيرًا مع الجمهور وأبرز تلك الأعمال فيلم "البيه البواب، شادر السمك، الإمبراطور، الباشا، زوجة رجل مهم، معالى الوزير، أيام السادات، ناصر 56، أرض الخوف، البيضة والحجر"، وبرع الراحل أحمد زكي فى تقديم الشخصيات الفنية المركبة والصعبة مثل فيلم المدمن، وفيلم زوجة رجل مهم والذي قدم من خلاله تفاصيل جنون العظمة وهوس السلطة لرجل الأمن الذي خرج من الخدمة بسبب تجاوزاته.

مشخصاتي الفن والرؤساء

قدم الفنان أحمد زكي تحدي فني لا يجرؤ عليه سواه، فقد قدم شخصيات رئاسية فى أعمال سينمائية، وإستطاع أن يقنع الجميع بناصر والسادات رغم التباعد الجسدي والشكلي والطبائع وظروف المرحلة الخاصة بحكم كل منهم، وتلقي الفنان أحمد زكي الإتصال الأول بعد عرض فيلم أيام السادات من السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، وهي تبكي وعلقت بكلمات بسيطة ومؤثرة "أنا شوفت أنور قدامي على الشاشة يا أحمد"، ليقدم الفنان أحمد زكي تحدي فني إستثنائي.

حليم.. الحلم الفني الذى رأى النور ولم يراه صاحبه

كان الفنان أحمد زكي منذ أن كان طالباً بالمعهد وهو يحلم بتقديم شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وظل يحلم بهذا الحلم طوال حياته الفنية، حتي تحقق الحلم وجسد الفنان الراحل والعبقري أحمد زكي شخصية الفنان عبدالحليم حافظ من خلال فيلم حليم، ولكن كان فى فترة مرض زكي وكان يقاوم المرض بالتصوير والعمل، ولم يمهله القدر لرؤية حلمه على شاشات السينما حيث توفي وهو فى التحضيرات النهائية، ويخرج الفيلم للنور دون أن يري الحلم صاحبه وهو حقيقة، لتلازم الدراما حياة الإمبراطور أحمد زكي حياةً ومماتً، ولا يبخل علينا أن تنتهي حياته بعيداً عن الدراما وينتهي المشهد بنهاية درامية.