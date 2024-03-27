إحالة 3 عاطلين للجنايات بسبب حيازة 2 كيلو حشيش بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس إحالة 3 عاطلين للجنايات في اتهامهم بحيازة كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة عين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة عين شمس.

واعترفوا بحيازة المواد المخدرة والتعاون مع المتهم الثالث وتم ضبطه وتفتيشهم ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، حيث عثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.