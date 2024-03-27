صحة فلسطين: 3 شهداء و4 إصابات حصيلة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخصين وإصابة سبعة آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة شبان في مخيم جنين.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاما) من مخيم العين في نابلس، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما) من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبارتقاء الشابين عرعراوي والسبتي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشهيد أيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

في سياق متصل، أفادت قناة “العربية” الإخبارية، اليوم الأربعاء، باستمرار الاشتباكات العنيفة قرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وبالتزامن مع ذلك، تقصف دبابات الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا وبيت حانون ومناطق شمال غزة.