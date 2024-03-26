ياسمين رئيس تنشر فيديو تحولها لشخصية شهرزاد

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

يعرض مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" علي قناة ON ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وحصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.

https://www.instagram.com/reel/C4_XuHPNDGa/?igsh=bzJsYWNiODltMHk4