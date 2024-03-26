ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ياسمين رئيس تنشر فيديو تحولها لشخصية شهرزاد

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

يعرض مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" علي قناة  ON  ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وحصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.

https://www.instagram.com/reel/C4_XuHPNDGa/?igsh=bzJsYWNiODltMHk4

ياسمين رئيس شهرزاد جودر ألف ليلة وليلة