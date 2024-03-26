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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحة العالمية تعلن رفض طلب الوصول إلى مستشفى الأمل فى خان يونس

خان يونس
خان يونس
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أعلنت منظمة الصحة العالمية رفض طلب الوصول إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأفادت المنظمة، أن طلب الوصول إلى مستشفى الأمل في غزة قوبل بالرفض.

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية، قد أعلنت عن سقوط 30 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، بجانب القصف المدفعي الذي استهدف بيت حانون وشرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

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