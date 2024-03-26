"أوهمهم بمعالجة الأعمال السفلية".. تأجيل محاكمة عامل متهم بالتعدي على طفلة بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة عامل، متهم بالتعدي على طفلة فى الجيزة لجلسة غدًا الأربعاء.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (3690 / 2023 جنايات قسم الجيزة) ، أن المتهم "ع. ا"، 44 سنة عامل ، تعدى على الطفلة " ف . ا".

وخلال تحقيقات النيابة، قالت والدة المجنى عليها: أنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها تركت منزل الزوجية منذ فترة طويلة، وتقيم بمنزلعائلتها وفوجئت بمكالمة هاتفية من المجنى عليها تخبرها بأن والدها دعى المتهم لمنزلهم، وذلك لإيهام الأخير له بأنه لديه القدرة على معالجتهممن الأعمال السفلية، وطلب منه الجلوس رفقة المجنى عليها بمفردهما وتعدى عليها.