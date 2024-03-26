حملات أمنية موسعة تستهدف أوكار تجار السلاح والمخدرات في المحافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (30) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية-

18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- 920 قرص مخدر) بحوزة (9 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (680) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 3 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات).

تنفيذ (804) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وكذا (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (قطعتين سلاح أبيض).. بحوزة(متهمَين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

