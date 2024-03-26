تركيا: اعتقال 147 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"

اعتقلت سلطات الأمن التركية 147 شخصاً في عمليات بمختلف أنحاء البلاد، للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي هذا ما قاله وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال كايا في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما.

وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم داعش الإرهابي وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.

وقال مسؤول أمني تركي، اشترط عدم كشف هويته، لرويترز، إن اثنين من المشتبه بهم في "هجوم كروكوس" في موسكو، تنقلا "بحرية" بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى عدم وجود مذكرة توقيف بحقهما.

وكان مسؤول أمني تركي قال، أمس الاثنين، إن منفذي "هجوم كروكوس" مروا بتركيا لتجديد تصاريح الإقامة الروسية.