تكريم مادلين طبر لنجاح برنامجها "قعدة مع مادلين"

حصلت الفنانة مادلين طبر مؤخرًا على العديد من التكريمات الفنية، وذلك لنجاح برنامجها "قعدة مع مادلين"، الذي كان سبب في عودتها لتقديم البرامج التلفزيونية على الشاشة مرة أخرى، بعدما قدمت برنامجين خلال الفترة الماضية وهما "مسا الورد" و"حلوة يا دنيا".

وقالت مادلين طبر فى تصريحات خاصة لجريدة البوابة نيوز، إنها تحمست لفكرة برنامج «قاعدة مع مادلين»، بسبب فكرته الجديدة والعبقرية والتي تتضمن فقرات إجتماعية وفقرات أخرى مليئة بالمغامرات.

وأكدت أنها سعيدة بحصولها مؤخرًا على تكريم مميز بدرع خاص من إحدى المؤسسات، وأشارت إلى أن الجمهور بالنسبة لها يعبر عن ردود الأفعال والنجاح والبساطة فيما تقدمه من خلال برامجها وأعمالها الفنية، وكل هذا يكمن فى لقاءتها المثمرة مع ضيوف حلقاتها بالبرنامج الذي يتم اختيارهم بعناية من أجل الجمهور كي يستفيد من موضوعات الحلقة.

وأضافت أن برنامج «قعدة مع مادلين» هو برنامج اجتماعي هدفه تقديم معلومة نصيحة ونظرة للغد وأن فقراته مليئة بالطاقة الإيجابية لتشارك الجمهور حلمهم الذي سيتحقق بفضل الله وبدعم البرنامج لهم من تناول قضايا وظواهر اجتماعية فريدة.

ووجهت مادلين الشكر لكل الجمهور والمتابعين الداعمين لها وأيضًا الزملاء الإعلاميين والفنانين في شهر رمضان الكريم، مؤكده أنها تستعد لتقديم برنامج جديد ستكون فكرته مثيرة ومليء بالفقرات الاستعراضية.

كما أكدت أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي خلال الفترة القادمة سيكون نقلة فنية جديدة لها، حيث تقدم من خلاله دور جديد لم يسبق أن قدمت مثله في أعمالها الفنية السابقة على مدار مشوارها الفني.

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