المدفعية الإسرائيلية تستهدف منطقة الرندة في الناقورة جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصفًا على مناطق بمنطقة الرندة في أطراف الناقورة جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني منذ قليل، أنه استهدف اليوم مبنى يستخدمه جنود الجيش ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية‏.

ويوم الأحد الماضي، أعلن حزب الله اللبناني استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على مدينة بعلبك، وأعلن حزب الله من خلال بيان، أنه استهدف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع، وأن الاستهداف تمت باستخدام أكثر من 60 صاروخ من نوع "كاتيوشا".