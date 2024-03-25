محمود الونش يخوض تدريبات تأهيلية وبدنية

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية، داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح خلال الفترة الماضية .

وحرص "الونش" على حضور مران الفريق اليوم بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، لدعم زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة