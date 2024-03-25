محافظ دمياط تشارك ذوي الهمم الإفطار الجماعي وتتفقد معروضاتهم

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحفل الإفطار الجماعى مع الأطفال من ذوى الهمم والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وحرصت المحافظ والقيادات المرافقة لها على مشاركة ذوى الهمم مائدة الإفطار.

وجهت الدكتورة منال عوض التهنئة للاطفال بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما وجهت الشكر إلى القائمين على هذا الحفل ، حيث أكدت حرصها على المشاركة كل عام بالافطار الجماعى وسط أبنائها وبناتها وكذلك دعم كافة الأنشطة والفعاليات لذوى الهمم ، وأكدت " محافظ دمياط " أيضًا اهتمام الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية بدعم ذوى الهمم ورعايتهم وتلبية مطالبهم والاهتمام بمواهبهم وإمكانيتهم والعمل على تنميتها و دمجهم داخل المجتمع.

وفى سياق متصل، تفقدت " المحافظ " معرض المشغولات اليدوية المُقام على هامش الإفطار، حيث تواصلت مع الأطفال وأشادت بما قدموه من مشغولات عكست مهاراتهم ومواهبهم المتميزة.

وفى ختام تلك الفعالية حرصت " المحافظ " على التقاط صورة تذكارية مع الأطفال من ذوى الهمم أمام مبنى المدينة.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ،وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ .