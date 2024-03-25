مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة مع معاونيه استعدادا لفيوتشر

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت الجلسة للتنسيق بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا لمواجهة فيوتشر المرتقبة.

وفي نفس الوقت تناقش جوزيه جوميز مع معاونية فيما يخص التقارير التي تم إعدادها بخصوص الفريق المنافس، لدراسته بشكل جيد قبل مباراة الذهاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.