واشنطن: قرار مجلس الأمن بخصوص وقف القتال في غزة غير مُلزِم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، نظرًا لتوافق مضمون القرار مع الموقف الأمريكي.

وأوضح ميلر خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف العمليات العسكرية في غزة لا يعتبر ملزمًا، وأن النهج المتبع لتنفيذه قد يكون من خلال المفاوضات. وأشار إلى أن هذا القرار لا يحمل أي أهمية عملية بالنسبة للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ دائمًا الإجراءات التي تحفظ أمنها ومصالحها.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في رفح، أكد ميلر أن الولايات المتحدة ترى أن اجتياح هذه المنطقة سيجعل إسرائيل أقل أمنًا، وأنها ستقدم النصح للحكومة الإسرائيلية حول كيفية التصدي لحماس دون اللجوء إلى هجوم واسع النطاق على رفح. وأعرب عن أسفه لإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، معتبرًا هذا القرار مؤسفًا.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن قرار الكونغرس بمنع التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لن يعرقل التزام الولايات المتحدة بمساعدة الفلسطينيين، مؤكدًا وضع خطط مستقبلية لتحقيق هذا الهدف. وأكد على أهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مرتبطًا بإطلاق سراح الأسرى.

وفي سياق متصل، حث المتحدث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق شامل في أي مخالفات أو انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بما يضمن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكان مجلس الأمن قد أقر في وقت سابق اليوم مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث صوتت 14 دولة لصالح المشروع، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة في المنطقة والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

