آداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان " رمضان شهر الاستثمار "

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب، ندوة بعنوان رمضان شهر الاستثمار، حاضر فيها الدكتور محمود الهوارى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وإشراف محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

افتتحت الندوة حنان كامل عميدة الكلية، بالترحيب بالسادة الحضور، وقالت أنه من دواعي سروري أن نقوم بلقاء روحاني في شهر رمضان المبارك، خاصة أنه تتزايد فيه العبادات، وهي فرصة لتصفية النفوس والتسامح بين الناس.

و أستعرض الدكتور محمود الهوارى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، محاور الندوة التي تضمنت مفهوم الإستثمار ليس مفهوما اقتصاديا فحسب، بل هو مفهوما إيماني، وقال أن الإستثمار قائم على إدراك الفرص المتاحة والإنتفاع بها على أكمل وجه، فالعمر فرصه لاتعوض، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإستثمار نظريا وتطبيقيا، وواجب على الشباب أن يستثمروا أعمارهم بتحقيق الإيمان ومقتضياته.

ثم أشار إلى قصة إسلام سيدنا عمر ابن العاص وكيف استغل فرصة إسلامه وانتفع بها على أكمل وجه حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أبايعك، على أن يُغفر لي ما تَقَدَّمَ من ذنبي، ولا أذكر ما تأخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر بايعْ، فإن الإسلام، يَجُبُّ ما كان قبله، وإن الهجرة تَجُبُّ ما كان قبلها. قال: فبايعته، ثم انصرفتُ .

ثم أضاف الهواري أن استثمار شهر رمضان للقيام بالطاعات أمر ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بشهر عظيم مبارك، وذلك أن رمضان موسم ربح عظيم لا يضيعه إلا خاسر، ولا يقعد عن المنافسة فيه إلا خائر، ولا يحرم فضله إلا شقي… وهذه العظمة وتلك البركة يجب أن تُشدَّ إليها الرحال.

وأن ترتب لها الظروف والأحوال كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه وينتظره ويدعو الله أن يمد في عمره حتى يبلغه، وكان يبشر الصحابة الكرام بقدومه ويشجعهم على التنافس فيه حتى يكونوا من الذين يتباهى بهم رب العزة وتحتفي بهم الملائكة في السموات العلا ف يقول صلى الله عليه وسلم: “أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه.

ومن أجل هذا وجب الإعداد والتخطيط الجيد لاستثمار شهر رمضان، وانتهاز هذه الفرصة العظيمة،

واختتم اللقاء بتوجيه رسالة للحضور قائلا: جدد حياتك... فأنت من صنع أفكارك، وأصنع من الليمونة الملحة عصيرة الحلو.